UFAC divulga calendário de aulas remotas e lança edital para ajudar alunos com internet e equipamentos

A Universidade Federal do Acre, UFAC divulgou o calendário de aulas remotas e lança edital para ajudar alunos, com internet e equipamentos. As aulas on-line começam no dia 26 de outubro.

Os selecionados no programa receberão R$ 100 para o pagamento de internet e R$ 1,3 mil que podem ser usados na compra de um notebook. Mais de 1,8 mil bolsas de inclusão digital serão distribuídas para alunos de Rio Branco e outras 500 para Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. 6257 mil bolsas de auxílio conectividade, no valor de R$ 100 serão distribuídas, sendo que 4.984 delas serão para a capital acreana e 1273 para o interior. Mesmo com retorno programado, alunos e professores devem manifestar interesse. As inscrições estão abertas on-line, via preenchimento do questionário socioeconômico, até domingo dia 6.

De acordo com informações da reitora da Universidade Federal do Acre, Guida Aquino, a instituição foi a primeira a suspender as aulas presenciais. Quase seis meses depois, a UFAC está preparada, para atender alunos e professores.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento