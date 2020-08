Ufac mobiliza bancada contra corte orçamentário de R$ 10 milhões

O anunciado corte orçamentário na Universidade Federal do Acre (Ufac) deve chegar a R$10 milhões em 2020.

O Ministério da Economia propõe enxugamento orçamentário geral e deverá encaminhar projeto ao Congresso Nacional incluindo redução nos gastos do poder público federal, incluindo nas instituições de ensino superior. “Esse é um corte vem impactar na universidade”, disse Guida Aquino, reitora da Ufac.

Guida Aquino se mostra especialmente preocupada com o contexto da Covid-19 no funcionamento da universidade. Se consumado, o corte prejudicará o processo de adaptação do retorno às aulas presenciais -reorganização dos espaços, aquisição de equipamentos de proteção individual e outros.

Em entrevista à TV Acre, a reitora diz que encaminhou carta a todos os deputados e senadores da bancada federal do Acre pedindo apoio para evitar o corte.