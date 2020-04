Ufac vai antecipar formatura de 29 alunos de medicina devido à pandemia da Covid-19

A Universidade Federal do Acre (Ufac) aderiu à portaria autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) que permite a formatura antecipada de estudantes de cursos da área de saúde como medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia. Com isso, a instituição decidiu realizar na próxima quinta-feira, dia 23, a colação de grau de 29 alunos do curso de medicina por videoconferência.

A nova medida, publicada no Diário Oficial da União no início deste mês de abril, vale para alunos que estão no último período do curso e que poderão atuar nas ações de combate ao novo coronavírus (Sars-Cov-2).

De acordo com a instituição, todos os 29 estudantes da Ufac que participarão da formatura antecipada restavam apenas dois meses para concluir o curso, que teve as atividades interrompidas pela pandemia do vírus.

A institutição afirma que “somente o curso de Medicina estava no último período, portanto nenhum outro curso da área da saúde, como Enfermagem, se enquadra nos termos da Portaria”, explicou por meio da assessoria de comunicação. Conforme a Ufac, os alunos que estão no último período tem cerca de 89% da carga horária do Estágio Obrigatório – Internato, o que corresponde a quase 3 mil horas de internato, um percentual maior do que o exigido pela portaria 383 do Mec, de 09/04/2020, que é de 75%.

A pró-reitora de graduação da universidade, Ednaceli Damasceno, reiterou dizendo: “dois meses de 6 anos são quase médicos, por isso estamos autorizando a colação de grau, amparada pela legislação do MEC”.

Os profissionais recém-formados poderão complementar as horas do internato exercendo a função durante as ações de combate à pandemia da Covid-19, e, assim, alcançarem o registro profissional definitivo.