Um carro modelo saveiro capotou na manhã desta terça-feira, após bater em bueiro que estava aberto

O acidente ocorreu na avenida Getúlio Vargas, em pleno horário de intenso movimento. O carro de rodas para cima em plena Avenida Getúlio Vargas, chamava a atenção de quem passava pelo local e também de quem trabalhava nas proximidades a pergunta era a mesma como ocorreu o capotamento.

O acidente ocorreu neste trecho da via no bairro do bosque, na manhã desta terça-feira, o carro, modelo saveiro, capotou após, bater em um bueiro, que segundo informações, estava sem a tapa, por sorte, mesmo com o intenso movimento, outros carros, que transitavam pelo local não foram atingidos.

Mateus Paiva de 22 anos, que trafegava, sentido bairro Centro, disse que tudo foi muito rápido, já o prejuízo material foi grande, parte da cabine do veículo, foi destruída após o capotamento.

Como o acidente, aconteceu em uma das vias mais movimentadas de Rio Branco e no horário de pico, o transito no local ficou complicado por quase uma hora agentes de transito, tiveram muito trabalho para contornar o fluxo de veículos no local.

Reportagem/ Ecimairo Carvalho