Um dos carros roubados de família em chácara é encontrado abandonado no Bujari

Um dos veículos roubados durante assalto ocorrido a uma família que estava numa chácara na região do Calafate, na noite dessa quinta-feira, 24, em Rio Branco, foi localizado pela polícia. O carro, modelo Fiat Palio de cor prata, placa QLU-8910, foi encontrado abandonado no município do Bujari na manhã desta sexta-feira (25).

A área onde o carro estava foi isolada para os trabalhos de perícia e em seguida o veículo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para ser restituído ao proprietário.

A polícia acredita que os outros dois veículos podem ter passado a fronteira e podem está na Bolívia por se tratar de carros de luxo, pois a última vez que os veículos Hilux de cor preta de Placa NAA-5000 foi visto foi por volta das 22h53min na Via Verde e o veículo modelo Corolla de cor prata QLY-9749, por volta das 23h53min, na Avenida Amadeo Barbosa.