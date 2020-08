Uma família acreana mudou a rotina, para aprender lidar com as crianças na quarentena

Com as escolas fechadas, as crianças estão em casa com a família e também precisam enfrentar os desafios desse período de isolamento social. Para romper essa barreira, uma pedagoga acreana mudou por completo a rotina, para conciliar, a rotina das necessidades das crianças.

A pedagoga Maria de Jesus Carvalho mora com os dois filhos, Luiz Gabriel de 8 anos de idade, Artur Miguel de 2 anos e o marido André Filgueira, na travessa São José, bairro Chico Mendes. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a rotina da família foi quebrada. Antes as crianças iam para a escola, parques, cinema e principalmente pizzaria. Sem poder sair de casa por causa do isolamento social, Maria de Jesus, os filhos e o marido tiveram que se reinventar, adaptando praticamente tudo dentro de casa.

Os pais criaram uma sala de aula, para os filhos continuarem estudando, muitos brinquedos e até aparelhos para exercícios físicos, a sala se transformou em cinema educativo, até a fruta é cortada de forma diferente, para alimentar as crianças. Para a pedagoga, algumas coisas deram para superar outras não.

Neste cenário de caos e incerteza, cabe aos pais ou responsáveis adaptar o dia a dia das crianças de acordo com a nova realidade. No entanto, não podemos parar por aí, pois dependendo da idade é importante também conversar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas nesse caso é preciso saber utilizar a tecnologia, Para André Filgueira, essa ferramenta pode ajudar, mas também pode atrapalhar.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento