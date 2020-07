Uma morte registrada nas últimas 24 horas: Boletim Sesacre desta quarta-feira, 22, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anuncia mais 279 casos de contaminação por Covid-19 no estado, nesta quarta-feira, 22. Desse modo, em 24 horas, o número de infectados no Acre subiu de 17.700 para 17.979 pessoas com a doença.

Até o momento, o Acre registra 42.326 notificações, das quais 24.136 foram descartadas. No entanto, 211 casos seguem em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que obtiveram alta é de 10.279, ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo, enquanto 168 estão hospitalizados.

Mais 1 morte foi registrada, sendo de um homem de 75 anos, morador de Cruzeiro do Sul. Portanto, o número de óbitos subiu para 470, em todo o estado.

O óbito é de J.F.S., de 75 anos. Morador de Cruzeiro do Sul, deu entrada no dia 19 de julho, no Hospital Regional do Juruá, e faleceu nesta terça-feira, 21.

Sobre os casos de Covid-19 no estado, acesse:

Sobre a ocupação de leitos no estado, acesse:

Rio Branco, AC, 22 de julho de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre