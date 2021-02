UNICEF apresenta radionovela para promover direitos da gestante, a participação paterna e o pleno desenvolvimento do bebê

“Direito de Ser Feliz” será veiculada em rádios do Semiárido Brasileiro e Território

da Amazônia Legal, além de plataformas digitais

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lança a radionovela “ Direito de Ser Feliz”,

com veiculação, até o momento, em 65 emissoras de rádio do Semiárido Brasileiro e Território

da Amazônia Legal, além de plataformas de streaming e canais digitais, a partir de 1º de março

de 2021.

Apostando na capacidade de penetração do rádio junto ao público brasileiro, e no

ressurgimento do hábito de escutar histórias por meio do áudio com podcasts em suas diversas

plataformas, “ Direito de Ser Feliz ” buscará envolver e informar mães, pais e famílias sobre a

importância do cuidado interativo e amoroso com o bebê, desde a gestação, que fazem

diferença no desenvolvimento de todo o potencial de cada criança.

A radionovela promove temas como saúde da gestante e do bebê, autocuidados, importância

da estimulação e a participação de toda a família para garantir o pleno desenvolvimento da

criança, desde a gestação até o primeiro ano de vida. Desenvolvida e gravada durante a

pandemia, a radionovela incorporou ações de prevenção da Covid-19 em seu enredo, trazendo

o tema dos cuidados de uma gravidez, do nascimento, e do bebê em seu primeiro ano de vida

para dentro da história.

A criação dos roteiros foi coordenada por Cristina Albuquerque, chefe de Saúde do UNICEF no

Brasil. “A radionovela é um poderoso instrumento de comunicação que pode alcançar famílias

em diversas partes do Brasil, informando sobre a importância do pré-natal, do envolvimento do

companheiro e da família desde a gestação, dos cuidados com a saúde e nutrição, da

brincadeira e da interação com o bebê de forma lúdica e divertida. São ações simples que,

baseadas em evidências científicas, podem fazer toda a diferença na vida das crianças. Afinal,

tudo gira em torno do carinho e do amor” explica.

A produção

“Direito de Ser Feliz” foi gravada em Recife/PE e em São Paulo/SP, acompanhando a trajetória

das personagens. A edição teve o desafio de combinar, em um mesmo diálogo, personagens

que estavam fisicamente – e temporalmente – separados na gravação.

“Fizemos um trabalho artesanal na reconstrução sonora de ambientes tão diferentes quanto a

cidade de São Paulo e a fictícia comunidade de Arribaçã, situada no Semiárido Brasileiro, que

somadas as canções autorais de Leandro Medina dão um tom super musical à obra,” explica

Andrea Soares, diretora artística da radionovela, da produtora Ilumiara – Ser e Crescer. A

composição das trilhas musicais levou em conta a riqueza e a diversidade regional do Norte e

Nordeste. A música tema, intitulada “ Direito de ser Feliz ” e que deu o nome à obra, é uma

composição de Carlinhos Borges e cantada por Carol Levy, que também é responsável pelo

material promocional do projeto.

A direção artística, musical e a edição foram coordenadas por Andrea Soares e Leandro Medina,

da produtora de criações artísticas multiplataforma, com ênfase na cultura popular, Ilumiara –

Ser e Conhecer. O projeto contou ainda com suporte de produção e distribuição da Realejo

Filmes, produtora audiovisual com experiência em conteúdos seriados para TV e internet.

Daniele Ricieri, produtora-executiva da Realejo Filmes junto a Thomas Miguez, destaca a

relevância do gênero e da mídia radiofônica para este projeto. “A ‘contação de histórias’ já faz

parte da nossa tradição e a novela já é um clássico da nossa cultura. Resgatar a linguagem da

radionovela foi especial, por associar informação relevante com emoção” .

Até o fechamento deste comunicado, a radionovela já está prevista para veiculação em 652

municípios, e a produção segue trabalhando para ampliar a abrangência de mídia e público. A

radionovela está disponível gratuitamente para veiculação . “Direito de Ser Feliz” é composta

de 15 episódios de 7 minutos, será distribuída por meio de emissoras de rádio públicas e

privadas, e também estará disponível no Spotify do UNICEF no Brasil e outros canais digitais.

Mais informações estarão disponíveis em breve na home-page do UNICEF:

https://www.unicef.org/brazil/ .

Para ter acesso aos episódios da radionovela “ Direito de Ser Feliz ”, ou para contato editorial

com as fontes, entre em contato pelo email midia@realejofilmes.com.br ou pelo telefone (11)

99647-5233.

Sinopse

Na radionovela, Jussara e Denilson são surpreendidos por uma gravidez não planejada e

resolvem se mudar de São Paulo para o interior do nordeste durante a gestação, para que

Jussara e sua família possam viver uma vida mais tranquila, perto de outros familiares e em

uma realidade de uma área rural completamente diferente da realidade que conheciam. A

jornada de Jussara e Denilson é acompanhada de perto por amigos, familiares, médicas,

agentes de saúde e visitadora do Programa Criança Feliz, enquanto eles aprendem todo o

necessário para se tornar ótimos pais. No percurso da história eles descobrem informações

essenciais sobre o pré-natal, nutrição (aleitamento materno, introdução de alimento depois dos

6 meses de vida), parto normal e todos os cuidados e atenção que garantem o desenvolvimento

pleno do seu bebê Roberto.