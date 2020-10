UPA da Cidade do Povo oferece café da manhã em alusão ao mês de combate ao câncer de mama

Na manhã desta quinta-feira, 1º de outubro, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Povo, promoveu um café da manhã em alusão ao mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama e de colo do útero, o Outubro Rosa. O gerente geral da unidade, Calixto Ferreira, explica que a ação faz parte de todo um projeto de humanização da Saúde.

“A nossa gestão está transformando e humanizando o atendimento das pessoas que chegam em busca de atendimento médico na nossa unidade, conforme determinação do governador Gladson Cameli e do secretário Alysson Bestene”, enfatizou o gerente geral.

Ainda, segundo Calixto, o atendimento humanizado faz com que a população se sinta acolhida: “Toda comunidade daquele populoso bairro está muito satisfeita com o trabalho desenvolvido pela nova gestão, onde o carinho, atenção, respeito e amor ao próximo são determinantes para a satisfação de todos”, destacou.

A campanha Outubro Rosa chama a atenção para o cuidado da saúde das mulheres Foto: cedida

Campanha Outubro Rosa

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, o movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama e de colo do útero foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Fonte: Agência de Notícias