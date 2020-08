UPA do segundo distrito volta a funcionar na semana que vem como unidade de pronto atendimento

A partir desta segunda feira, upa do 2º distrito, volta a operar como unidade de pronto atendimento e deixa de ser referência da covid– 19 mesmo assim, 4 leitos serão mantidos para a internação de pessoas com a suspeita da doença. A UPA vai passar por uma ampla desinfecção interna e externamente nesse final de semana.

Essa reunião dos chefes de setores com a direção, foi para traçar estratégias para dar vasão a um novo ciclo de pacientes que inicia na semana que vem as atenções das autoridades continuam no coronavirus, mas agora as doenças respiratórias passam a fazer parte do foco também.

Neste final de semana, a unidade vai passar por uma ampla desinfecção interna e externamente, para evitar que as pessoas possam se contaminar esta é a maior upa do estado, possui 350 servidores, 40 leitos adultos, 14 pediátrico e 8 leitos de emergência essa estrutura suporta bem o fluxo de pacientes.

Desde o dia 17 de março que a upa do 2º distrito estava funcionando como unidade de referência no primeiro atendimento da covid – 19 nesse período, centenas de pessoas foram curadas e cerca de 70 foram a óbito.

Repórter: Ronaldo Guerra.