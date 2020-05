UTIs para pacientes com coronavírus entram em colapso, informa Sesacre

O setor de unidades de terapia intensiva (UTI) da saúde pública do Acre vai entrar em colapso a qualquer momento, informou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nesta terça-feira (19).

Dos 27 leitos disponíveis na capital, 25 estão ocupados. No interior, também só há duas vagas abertas. Com o crescente número de novos casos e internações, a saúde trabalha com a possibilidade de não haver mais leitos disponíveis no estado a partir desta quarta (20).

De acordo com o secretário Alysson Bestene, cerca de quatro pacientes dão entrada em leitos de UTI todos os dias. “Estamos praticamente no limite. O momento é crítico”, alertou o gestor, que reforçou a recomendação de que as pessoas fiquem em casa para frear o avanço da pandemia.

Todos os 27 leitos de UTI em Rio Branco estão no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). Ainda restam vagas nas enfermarias comuns, para tratamento de casos potencialmente graves.

O secretário informou que a aquisição de aparelhos para transformar leitos comuns em UTIs, como respiradores, por exemplo, têm sofrido problemas de logística devido à distância entre o Acre e os fornecedores, além da falta dos produtos no mercado. Ele informou que até o final deste mês, 20 respiradores deverão chegar ao estado.