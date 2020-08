Vacina contra covid-19 pode chegar ao Acre em outubro, diz governador

O governador do Acre, Gladson Cameli, afirmou em entrevista ao site ContilNet neste sábado (8) que a vacina contra a covid-covid-19 Pode chegar ao estado em outubro deste ano.

Gladson afirmou que recebeu informações por meio do Instituto Butantan e do Ministério da Saúde que provavelmente no dia, 20 de outubro, a Anvisa vai fornecer o certificado da vacina. “Daí vai começar a ser distribuídos aos estados. Aí eu quero está lá na porta esperando”, ressaltou ao ContilNet.