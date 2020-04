Vale do Juruá pode apresentar mais de 30 casso de corona vírus nos próximos dias

Juruaemtempo

A situação do coronavírus apresenta gravidade. Ao que tudo indica, o Vale do Juruá pode apresentar até 30 casos confirmados da doença, até a próxima segunda-feira, 20.

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, publicado na quinta-feira, 16, 27 podem ter adquirido o covid-19, fizeram o exame e estão em análise e quarentena.

Além disso, outras 63 pessoas estão sendo monitoradas porque tiveram contato com pessoas suspeitas. Na cidade, até o momento, duas pessoas atestaram positivo para o coronavírus.

“É preocupante, precisamos manter o isolamento social, precisamos entender que temos que nos resguardar nesse momento, manter o monitoramento dessas pessoas”, destacou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

A médica infectologista Rita de Cássia Lima, destacou que a partir de agora os exames serão realizados apenas em pessoas que estiverem internadas, seguindo um protocolo do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Acre, que preconiza esta medida a partir do momento que o estado atinge 100 casos da doença.

“Antes sendo caso suspeito já coletava, independente do grau de gravidade. A partir de agora serão coletados apenas das pessoas que apresentem sintomas e estejam internados, além dos casos envolvendo os profissionais de saúde. Os casos leves serão acompanhados pelo profissional da unidade básica de saúde. É um protocolo do Ministério da Saúde”, destacou.