Vasectomia e Laqueadura são disponibilizadas na policlínica do Tucumã

A policlínica do Tucumã é o único local em Rio Branco habilitado para montar, o processo de vasectomia e laqueadura. Por causa da pandemia, o processo está ocorrendo de forma lenta.

A cirurgia de vasectomia é uma das opções para ajudar no planejamento familiar. Por isso, a cirurgia é disponibilizada na rede pública de saúde, na Policlínica do Tucumã, em Rio Branco. O atendimento estava suspenso desde março, quando começou a pandemia do novo coronavirus.

A parte de montagem de processo voltou a cerca de um mês. De acordo com o diretor da policlínica do Tucumã, João Paulo, as laqueaduras voltaram de forma bem reduzida, já as vasectomias estão suspensas por causa da pandemia. Mas ainda segundo ele, o serviço deve voltar em breve. Para fazer o procedimento, o homem precisa seguir alguns critérios: ter acima de 25 anos, ser pai de dois filhos vivos e, se for casado, ter o consentimento da esposa.