Vendaval causa estragos na praia do amapá e polo Taquari

O vendaval do último sábado causou prejuízos incalculáveis á moradores do bairro praia do Amapá e polo Taquari, em Rio Branco. O vento destruiu telhado, arrancou cerca e até uma casa antiga foi arrastada para cima de uma igreja.

Foi assim que os moradores da região dos bairros taquari, praia do Amapá e menino Jesus foram surpreendidos pelo vendaval do último sábado, que atingiu boa parte da região do segundo distrito de Rio Branco. Seu Quintino Machado de Souza de 82 anos de idade, só contabilizou os prejuízos causados pela tempestade na segunda-feira, mas o serviço de recuperação do telhado só começou nesta terça-feira. No loteamento praia do Amapá, o estrago foi bem maior, essa casa teve toda a cobertura arrancada, até a cinta que segura a cobertura veio abaixo. O proprietário do imóvel, esse professor de artes maciais calcula por baixo, prejuízo de R$ 11.000. Além do psicológico que ficou abalado.

No bairro Menino Jesus, mais estragos, nesse terreno existia uma casa abandonada que foi arrastada pelo vento e jogada em cima dessa igreja. Segundo informações do proprietário do imóvel, alguns fiéis estavam no templo, o susto foi grande. Ele aguarda ajuda da defesa civil municipal, para reconstruir o que foi destruído pelo vento.

Essa casa em frente à igreja teve a cobertura arrancada por completo, dentro da residência quase tudo foi destruído, a proprietária só conseguiu recuperar a cobertura, porque recebeu ajuda da defesa civil municipal.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento