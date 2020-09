A ventania causou estragos em Rio Branco. O temporal desta tarde desta terça-feira, 29, fez com o que o Corpo de Bombeiros recebesse três chamadas de queda de árvores, além de nove geração de ocorrências.

Uma caiu sobre um carro, próximo ao horto Florestal. Outra atingiu uma padaria no bairro Irineu Serra e a última caiu no meio da rua no loteamento Novo. Segundo informações, em nenhum caso houveram vítimas.