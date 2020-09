Vereador Artêmio costa apresenta projeto direcionando políticas públicas a população masculina

Vereador Artêmis costa, PL, apresentou um projeto de lei que cria a cartilha e institui a semana municipal de atenção à saúde do homem, segundo o parlamentar o objetivo é prevenir doenças que afetam esse segmento, muitas vezes agravadas por conta das barreiras culturais.

Historicamente os homens são mais resistentes a buscar ajuda, não apenas nos problemas de saúde, são muito menos aplicados que as mulheres no conhecimento e controle dos fatores de risco das doenças mais comuns entre eles.

A ideia de instituir a semana municipal da saúde masculina tem justamente o objetivo de colaborar no sentido de superar as dificuldades constantemente os homens são vítimas de doenças cardiovasculares, tumores malignos da traqueia, brônquios e pulmão, cancro da próstata, cálculo renal, síndrome da apneia obstrutivo do sono, pneumonia, diabetes e hipertensão.

Durante a semana, as unidades de saúde públicas e privadas poderão oferecer a população masculina demonstrações, consultas, procedimentos e diagnósticos, tratamento e outras ações voltadas a promoção da saúde do homem, para o vereador, Artêmio costa, são atividades que vão elevar a qualidade de vida masculina, implementas pela prefeitura.

Reportagem/Ronaldo Guerra