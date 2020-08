Vereador Clodoaldo abre mão do mandato e irá assumir prefeitura de Cruzeiro do Sul

Após reunião com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Nicolau Junior (Progressistas), o presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul, vereador Clodoaldo Rodrigues (MDB), afirmou ao ac24horas que assim que for notificado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) irá assumir a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Clodoaldo, que é policial de carreira há mais de 30 anos e vereador por oito anos, afirmou que assume a prefeitura após a decisão unânime dos sete membros do Tribunal Regional Eleitoral, que cassou o mandato do então prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro e de seu vice Zequinha Lima, ambos do Progressistas, nesta quarta-feira, 12.

“Eu vou assumir, não vou deixar a prefeitura enquanto tiver essa decisão valendo, eu vou gerir a prefeitura. Não posso dizer o que vou fazer por enquanto, porque estou esperando as ordens judiciais, mas eu assumindo abro mão do meu cargo de vereador automaticamente”, afirmou.

