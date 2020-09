Vereador que anular 300 leis em desuso no município

Emerson Jarude, MDB, vem há quase dois anos tentando aprovar o projeto da revogação com o objetivo de extinguir leis que estejam em desuso pelo município, mas a mesa não coloca o projeto em pauta.

Apresentado em 2.018, o projeto da revogação demorou um ano para ser elaborado, a equipe do vereador Emerson Jarude trabalhou pesado para catalogar 54 anos de trabalhos legislativos. Foram catalogadas 2.300 leis, analisou uma por uma e encontrou 300 em desuso, um exemplar do documento foi entregue para cada parlamentar para que todos pudessem participar e colaborar foi feita uma espécie de faxina para facilitar a vida do contribuinte por isso, o questionamento do vereador com a mesa diretora.

Emerson diz que a aprovação do projeto seria uma contribuição importante da câmara para a sociedade, todas essas leis, caducaram estão fora de contexto para o momento atual inclusive no campo jurídico para ele a câmara tem que fazer valer o orçamento que tem.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.