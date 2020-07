Vereador quer mediação da bancada federal, PROCON e MP, para a redução das mensalidades nas universidades particulares.

Vereador quer a mediação da bancada federal mensalidades de universidades particulares, acordo igual a esse que José Carlos juruna, avante, está propondo foi feito no rio de janeiro, o parlamentar alega que as universidades reduziram gastos com energia, limpeza e pessoal com as aulas online.

O vereador José Carlos Juruna, avante, não sabe quantos alunos estudam nas universidades particulares de Rio Branco, entende que são milhares, a grande maioria de famílias humildes, que estão tendo muita dificuldade para pagar as mensalidades nesse período de pandemia em que a economia entrou em recessão, centenas de postos de trabalho foram fechados deixando estudantes ou os pais literalmente sem condições de sanar os compromissos.

Procurado por um grupo de alunos juruna tenta mediar um diálogo junto as universidades no sentido que as instituições de ensino reduzam os valores das mensalidades enquanto perdurar esse cenário, quer deputados federais e senadores envolvidos nesse contexto. Afinal de contas, esse não deixa de ser um problema social que afeta diretamente jovens que querem se qualificar para entrar no mercado de trabalho, pessoas que tem muito a contribuir com o desenvolvimento do estado.

A Lohana é aluna da UNIMETA, ela endossa o couro do parlamentar afirmando que as aulas remotas reduziram significativamente os gastos das universidades com água, energia e limpeza por exemplo além disso, existe uma recomendação do ministério público por meio da defesa do consumidor para a redução das mensalidades.

O vereador vai ter uma reunião com o PROCON para solicitar reforço nessa fiscalização.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.