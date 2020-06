Vereador quer prefeitura faça campanha de conscientização sobre o esporte de soltar papagaio

João Marcos Luz apresentou no ano passado um projeto de lei que dispõe sobre cerol em papagaio. O projeto está na comissão de constituição e justiça e enquanto não for a plenário ele quer que a prefeitura faça uma campanha de esclarecimento, estão acontecendo acidentes que podem terminar em tragédia.

Em agosto do ano passado o vereador, João Marcos Luz, MDB, apresentou um projeto de lei que dispõe sobre o uso de cerol, muito usado pelos adeptos do esporte de soltar papagaio, o mdbista está sugerindo a realização de uma audiência pública para debater com a sociedade esse tema, o projeto está tramitando na comissão de constituição e justiça.

Substância cortante utilizada por crianças e jovens pode levar à morte se atingir partes sensíveis do corpo – Foto: Regiclay Saady

Esse assunto veio à tona depois que uma enfermeira sofreu um acidente em que teve o pescoço muito ferido quase de forma fatal, por uma linha de papagaio na região do bairro Sobral em Rio Branco.

João Marcos Luz pede que os proprietários de motocicletas instalem aquelas antenas que protegem de linha de cerol, quer também que a prefeitura faça uma ampla campanha de conscientização entre os adeptos desse esporte no sentido de evitar tragédias no futuro.

Reportagem/Ronaldo Guerra