Vereador quer vigilância sanitária do município fiscalizando filas de bancos e casas lotéricas

O vereador Célio Gadelha, MDB, apresentou Indicação solicitando da vigilância sanitária intensificação na fiscalização das filas de bancos e casas lotéricas, o parlamentar reconhece o esforço do município, no entanto, quer mais empenho para evitar a contaminação pelo coronavirus.

Na sessão online desta terça feira, o vereador Célio Gadelha, MDB, apresentou uma indicação solicitando da vigilância sanitária do município que intensifique a fiscalização nas filas de bancos e casas lotéricas, consideradas pelas autoridades sanitárias como ambientes de grande propagação de contágio do novo coronavirus raramente segundo o parlamentar, as instituições bancárias conseguem organizar filas com o distanciamento social adequado sem contar que são pontos de grandes aglomerações.

O mdbista também está pedindo que nessas ações, os fiscais verifiquem se os bancos e casas lotéricas estão disponibilizando álcool em gel para os clientes, mas, existe a preocupação com os bancários/ só da caixa, que paga o auxílio emergencial, 30 bancários foram infectados pela covid19. O baixo e alto acre o protocolo continua no vermelho.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.