Vereador Rodrigo Forneck cobra a volta de transparência nas informações do transporte público de Rio Branco

Ao acessar o portal da transparência para verificar algumas informações sobre o transporte coletivo de Rio Branco o vereador Rodrigo Forneck não conseguiu obter as informações, pelo motivo do portal estar fora do ar. Nesta terça-feira o parlamentar apresentou um requerimento cobrando da Prefeitura de Rio Branco a volta da transparência acerca das informações sobre o transporte público municipal.

O parlamentar cobra o retorno do portal da transparência, bem como informações sobre o número de passageiros, a quantidade de veículos e ano de fabricação, o último cálculo da tarifa e projeção do valor atual, entre outras informações

Por volta das 13horas desta terça-feira o portal da transparência voltou ao ar, porém com os dados não atualizados segundo o vereador Rodrigo Forneck. O parlamentar vai continuar cobrando para que os dados do portal sejam atualizados.

Reportagem/ Simone Oliveira