Vice-governador diz que acre tem vocação natural negócio.

Vice-governador afirma que aquisição de máquinas para recuperação de estradas e ramais vai permitir o estado avançar no setor do agronegócio, de acordo com major Rocha o Acre tem vocação para a produção de grãos.

Na semana passada numa solenidade no Palácio Rio Branco o governador, Gladson Cameli, assinou uma ordem de compra para a aquisição de mais de 100 máquinas pesadas, para a recuperação das estradas estaduais e ramais essenciais para o desenvolvimento da região, sem essas ferramentas é impossível escoar a produção por falta de acesso centenas de produtores rurais estão perdendo a safra, tempo e dinheiro.

O vice-governador major Rocha participou do evento, na oportunidade enalteceu o investimento que está sendo direcionado para o setor da produção agrícola, até por que, o Acre tem uma vocação natural para o agronegócio.

Há pelo menos dez anos que as autoridades planejam exportar para Europa, estados unidos e países do continente asiático, o namoro mais recente é com a china e o peru, que demostraram interesse em comprar a carne bovina acreana, considerada uma das melhores do país. Em breve o acre deve estar recebendo uma comissão chinesa que virá inspecionar as condições sanitárias dos frigoríficos do estado e possivelmente fechar negócio.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.