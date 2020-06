Vídeo: bandidos invadem lotérica, rendem clientes e levam dinheiro do caixa na capital

Ao menos três assaltantes armados com armas e marreta invadiram uma lotérica localizada no bairro Calafate, em Rio Branco e fizeram um arrastão na tarde desta quarta-feira (4).

Segundo informações de funcionários, os criminosos conseguiram quebrar o vidro blindado que separa os caixas pelo menos dos clientes e levaram a de R$ 7 mil em dinheiro, além de objetos pessoais.

Os bandidos chegaram em duas motocicletas, dois entraram, pegaram a grande quantidade em dinheiro, os demais colocaram as pessoas em um canto do estabelecimento e roubaram celulares e objetos pessoais. Após o crime, os bandidos fugiram do local.