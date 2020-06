Vídeo mostra momento exato de acidente que resultou na morte de jovem no bairro Floresta

O vídeo da morte do jovem Gabriel Pontes de Oliveira, de 20 anos, na manhã deste sábado (30) viralizou em grupos nas redes sociais.

O vídeo mostra o exato momento em que Gabriel faz a curva muito aberta e perde o controle da motocicleta colidindo contra o poste de energia elétrica. Gabriel carregava na garupa da moto uma outra pessoa que ficou gravemente ferida.

O acidente ocorreu na Rua Dr. José L. de Aguiar, no Conjunto Bela Vista, próximo a Igreja São Peregrino, no bairro Floresta, em Rio Branco.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e ao chegar ao local, constatou a morte do condutor. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao garupa, que foi conduzido em estado grave ao Pronto Socorro de Rio Branco.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtrans) até a chegada da perícia técnica. O corpo de Gabriel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. A motocicleta foi levada ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

Fonte/ac24horas