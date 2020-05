Vigilância Sanitária cumpre determinação do MPF e Havan de Rio Branco é interditada

De portas fechadas. Assim está a loja Havan, em Rio Branco. A Vigilância Sanitária de Rio Branco cumpriu com a determinação do Ministério Público Federal (MPF) e lavrou alto de infração por descumprimento do decreto do governo acreano que determina o fechamento de estabelecimentos comerciais que não sejam de gêneros de primeira necessidade.

No termo de infração da Vigilância Sanitária é autorizada a entrada de apenas um funcionário durante o período que loja ficar interditada para ligar o sistema de refrigeração, já que a loja vende chocolates que podem estragar no calor.