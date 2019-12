Virada de ano em Sena Madureira terá festa e queima de fogos

A festa da virada de ano no município de Sena Madureira já está com tudo preparado para ocorrer nesta terça-feira, dia 31. Representantes da prefeitura da cidade se reuniram na última sexta-feira, 27, com a Polícia Militar para fazer os ajustes finais do evento. Este ano, a população ainda participou do “esquenta do Réveillon”, que contou com a apresentação do cantor Gabriel Lener, nesse domingo (29).

No gabinete do prefeito Mazinho Serafim (MDB), as autoridades locais trataram sobre as festividades do Réveillon 2020. A programação desta terça vai começar às 21 horas e vai até às 3 horas da madrugada. Haverá apresentação de bandas locais e queima de fogos na Praça 25 de Setembro.

De acordo com o 8º Batalhão da PM de Sena Madureira, está garantido o policiamento, seguranças, tendas, som e toda estrutura fornecida pela prefeitura. Haverá cerca de 10 de seguranças na festa. A Polícia Militar já vem ao longo dos anos mantendo a parceria fiel com a prefeitura. “Estivemos reunidos com a prefeitura para traçarmos metas para a festividade de final de ano. Colocamos no papel tudo que pretendemos executar, em um planejamento prévio”, explica a Tenente M. Pontes.

Foi definido o quantitativo de efetivo que estará nas ruas neste dia 31. “Contamos com o espírito de confraternização e festividade da população”, dia a Tenente. Não será permitida a venda de bebidas alcoólicas no local da festa, visando garantir a segurança de todos os participantes.

“Quem quiser trazer sua bebida para consumir, pode levar em garrafa de plástico, uma vez que o vidro é uma arma que pode ser usada contra o próprio consumidor”, garante a policial.

Além do efetivo reforçado da PM, os policiais também estarão trabalhando a prevenção para garantir segurança para as famílias presentes. “Esperamos que a população venha realmente se divertir. Já temos esse compromisso em fazer parte das ações e garantir segurança com instituições que trabalham de mãos dadas em Sena Madureira. A prefeitura sempre nos ajudou e fazemos questão de retribuir. Estaremos nas ruas para garantir segurança. Pessoas com intuito de causar tumulto serão repreendidas e conduzidas à autoridade policial judiciária”, reforça a Tenente.

Participaram da reunião o vice-prefeito Gilberto Lira, a Tenente M Pontes do 8ª Batalhão da Polícia Militar, o secretário de Administração e Finanças Getúlião Saraiva, a chefe de Gabinete Adriana Martha, o procurador jurídico da prefeitura, Denver Vasconcelos e o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Ecinário Carvalho.