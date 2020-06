Visando testagem em massa, governo do Acre adquire 25 mil testes para Covid-19

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, informou que o governo do Acre efetuou a compra de mais de 25 mil testes RT-PCR, que devem chegar nos próximos dias e possibilitará novas estratégias para tentar frear o vírus, que atualmente, já fez 256 óbitos no Acre, e 9,5 mil casos confirmados.

A declaração do gestor foi dada na última sexta-feira, 13, ao quadro, Boa Conversa, do ac24horas. Segundo ele, a compra dos testes é necessária não somente do ponto de vista epidemiológico, mas também para adoção de medidas de combate ao novo coronavírus.

Alysson Bestene lembrou que o Acre se encontra entre os cinco estados que mais testam no país com o teste RT – PCR.

“Além do teste rápido, a gente adquiriu 10 mil PCR e estamos aumentando essa capacidade para 25 mil, que serão testados não somente os profissionais de saúde e de segurança, mas também como na população”, afirmou

Alysson também afirmou sobre a possibilidade de realizar a testagem em massa com o teste rápido como vem sendo feito em vários outros estados, mas alertou que o teste rápido pode apresentar a possibilidade do “falso negativo”.

“Se você não estiver no período correto, você pode criar o falso negativo. Esse é um dos grandes problemas que ocorrem. Você testa fora do momento adequado, sem sintomas e ai a pessoa pode estar com vírus, dá negativo, e circular pela cidade normalmente. Iremos trabalhar com Drive-Thru de testagem rápida, mas que obedeçam critérios para testagem para que não ocorra o falso negativo”,afirmou.