Vítima de Covid-19 conselheiro do TCE José Augusto morre na UTI do Santa Juliana

O Conselheiro do Tribunal de Contas do Acre (TCE) José Augusto Araújo de Faria, morreu na noite deste domingo, 12, no Hospital Santa Juliana em decorrência de complicações da Covid-19.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Antes de ingressar no TCE José Augusto foi goleiro de futebol.

Aqui no estado defendeu os times do Independência, Juventus e do Rio Branco. Natural de Sena Madureira, nasceu no seringal Mêrces, Zé Augusto chegou a jogar nas categorias de base do Flamengo.

Na política foi vereador na capital acreana e Deputado Estadua

O conselheiro decano fazia parte da primeira composição do TCE.

José Augusto foi nomeado no dia 27 de setembro de 1989, pelo então Governador Flaviano Melo.

Na primeira sessão do Tribunal de Contas do Estado José Augusto foi eleito vice-presidente. Ele ficou no cargo até janeiro de 1991..

A presidência do TCE deve emitir nota de pesar pelo falecimento do membro da corte.