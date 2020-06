Volta As Aulas: Governa do Acre Quer Retomar o Ano Letivo Em Setembro.

No Acre, aulas na rede estadual só voltam em setembro e ano letivo deve finalizar em janeiro ou fevereiro. Tudo vai depender do avanço ou da diminuição da covid-19.

O ano letivo nas escolas da rede pública estadual de ensino, só deve ser retomado no mês de setembro. Foi o que anunciou o governador Gladson Cameli. Ele disse que após reunião com o secretário de Educação, Mauro Sérgio, foi definido que a data mais segura para retomada das atividades escolares seria o mês de setembro. As aulas na rede pública estadual foram suspensas no dia 18 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. A secretaria estadual de educação, não parou suas atividades escolares envolvendo professores e alunos. Muitos alunos estão participando das aulas em EAD, Segundo a diretora de ensino da secretaria estadual de educação, Denise dos Santos, só 20% das aulas são ministradas a distância, mas o estado do Acre é bem diferente, porque muitos alunos não têm acesso a internet, a secretaria vem encontrando outras alternativas através de vídeo aulas e áudio aulas.

A secretaria estadual de educação vai continuar atendendo os alunos, com a merenda escolar. Na primeira fase mais de 38 mil alunos do ensino fundamental do 1º ao 9º ano foram beneficiados com cestas básicas. Na segunda fase que já está em andamento serão distribuídos kits, toda a merenda escolar que está armazenada nos núcleos das escolas será distribuída, para não perder a data de validade dos produtos. Segundo o subsecretário, Francisco Márcio do Amor Divino, existe planejamento, para mais alunos serem beneficiados.

Reportagem/Demóstenes Nascimento