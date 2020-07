Volta das execuções preocupa alto escalão da segurança pública

Secretaria de segurança está monitorando a volta das execuções em Rio Branco, o secretário, Paulo Cezar santos, ressalta que mesmo assim, o mês de junho teve o menor número de homicídio dos últimos 10 anos, foram 10 ao todo.

As duas execuções dessa semana movimentaram o alto escalão da segurança pública, o retorno mais acirrado dessa guerra entre as facções que disputam território no estado, fez as policias voltarem a realizar barreiras em pontos estratégicos. De acordo com o secretário de segurança, Paulo Cesar santos, a delegacia de homicídios e proteção a pessoa (DHPP), está em campo, investigando, com o objetivo de chegar aos autores das duas mortes.

A polícia civil está analisando as imagens de câmeras de vídeo monitoramento ferramenta indispensável no momento atual, apesar das execuções estarem acontecendo, o secretário ressalta que junho foi o mês com menor índice de mortes violentas dos últimos dez anos, com dez assassinatos no total.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.