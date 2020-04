XAPURI REGISTRA 9 CASOS POSITIVOS DE CORONAVÍRUS

Foto: Reprodução / Internet

O Município de Xapuri confirma que nove pessoas testaram positivo para o Coronavírus. Dos nove casos confirmados, três são de militares do Corpo de Bombeiros e os outros de membros de uma mesma família.

Distante 189 quilômetros de Rio Branco, e com uma população de 19 mil habitantes, Xapuri, que vivia um clima de tranquilidade, agora vive a expectativa do medo, por causa do avanço dos casos positivos da COVID-19. A população teme que a situação saia do controle, no momento, 93 pessoas estão sendo monitoradas pelas equipes de saúde envolvidas no combate à pandemia. Por vídeo conferência, o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, falou das medidas que já foram tomadas e das que estão sendo tomadas depois da confirmação de nove casos positivos. O último boletim municipal sobre o avanço da COVID-19 informa que 93 pessoas estão sendo monitoradas, das quais 37 sintomáticas; 32 casos notificados, dos quais 21 descartados; 9 confirmados, e nenhuma morte registrada até o fechamento desta matéria.



Reportagem: Demóstenes Nascimento / Jessé Moreno