Zona Azul volta a funcionar, em Rio Branco, de forma educativa por uma semana.

Desde a última segunda-feira, os estacionamentos rotativos do centro de Rio Branco voltaram a funcionar. Durante toda a semana, as monitoras de estacionamento estarão trabalhando de forma educativa, sem notificações.

O estacionamento rotativo no centro de Rio Branco foi suspenso em 20 de março, devido á pandemia do novo coronavírus e seu retorno acompanha a nova fase de flexibilização, que atualmente está no nível laranja, estabelecendo o relaxamento do isolamento social com a volta do comércio, que pode reabrir com 30% da sua capacidade de lotação.

Desde o início da semana, as 10 monitoras estão orientando o condutor, que a partir do dia 10 de agosto, quem utilizar a zona azul precisará efetuar o pagamento.

Para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, o representante da empresa Serttel, Ângelo Máximo, informou que todos os parquímetros serão higienizados diariamente. No entanto, ele destaca que o uso do aplicativo (Zona Azul Rio Branco) para a compra do ticket é mais prático em razão da pessoa utilizar seu próprio celular.

Os usuários podem entrar em contato com a Zona Azul pelo fone 4003-0584, para dúvidas e informações.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento