Batalhão do corpo de bombeiros em Cruzeiro do Sul tem novo comandante

O tenente Sandson Ferreira do Nascimento é o novo comandante do 4º Batalhão do corpo de bombeiros no município de Cruzeiro do Sul. O governador Gladson Cameli prestigiou a posse do novo comandante.

Foto: Reprodução

A cerimônia de passagem de comando aconteceu no Teatro dos Náuas, e contou com a presença do governador Gladson Cameli. Durante seu discurso, o novo comandante, lembrou de sua trajetória familiar e dos inúmeros desafios enfrentados na carreira militar

Para o governador Gladson Cameli, os profissionais do corpo de bombeiros fazem a diferença no serviço público estadual. Ao novo comandante, o governador desejou êxito e colocou-se à disposição para ajudar no que for necessário.