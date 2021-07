Controladoria dá continuidade ao processo de auditoria na Educação

Dando continuidade ao projeto com intenção de melhorias na estruturação e funcionamento da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), apresentado ao Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a Controladoria Geral do Estado do Acre (CGE), em conformidade com a solicitação de uma auditoria externa solicitada pelo governo, deu início à segunda fase de apuração.

Nesta segunda-feira, 5, duas equipes da CGE com oito auditores, deslocaram-se para realizar vistoria em sete municípios, onde serão analisadas questões referentes ao setor de transporte escolar, a situação das escolas e almoxarifados.

Na segunda fase da auditoria da Educação, a Controladoria fará a verificação dos insumos, manutenção das escolas e dos veículos e uso de combustível, e também se os almoxarifados têm condições de segurança para armazenar os insumos.

O controlador explica que essa é a segunda fase da auditoria. Foto: Neto Lucena/Sesacre

“Vamos detectar, no Setor de Transporte, se os veículos estão em funcionamento e recebendo manutenção, e se o combustível está sendo utilizado de maneira correta. Nas escolas vamos verificar com as diretorias e coordenações se os insumos chegaram de maneira correta e com qualidade, para poder comparar com o que está no processo de auditagem, e se as mesmas estão reformadas e com boa estrutura. Já nos almoxarifados, queremos detectar questões referentes a reforma, segurança e algum possível desvio”, explica o controlador geral do Acre, Luis Almir Brandão Soares.

Os municípios que recebem as visitas são Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira e Bujari. Aproximadamente 14 escolas serão vistoriadas, cinco locais de transporte e cinco almoxarifados.

Fonte: Agência de noticias do Acre