Coronavírus: Gladson Cameli confirma prorrogação de adicional a servidores da Saúde

Em mais uma grande demonstração de respeito e reconhecimento aos profissionais que atuam na linha de frente no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou a prorrogação do adicional de insalubridade para quase 3 mil servidores da Saúde.

Para o governador Gladson Cameli, a continuidade do pagamento da bonificação salarial é mais um compromisso de sua gestão com os milhares de servidores públicos acreanos que chegam a colocar suas próprias vidas em risco para que outras sejam preservadas. Segundo o gestor, somente a união de todos será capaz de eliminar o vírus de uma vez por todas.

Continuidade do pagamento da bonificação salarial é mais um compromisso da gestão de Gladson Cameli com milhares de servidores públicos Foto Júnior Aguiar/Secom.

“Além de todo apoio e reconhecimento do nosso governo para com os servidores, continuamos trabalhando para atender a população em todas as unidades de saúde na capital e interior do estado com dignidade e respeito. Precisamos nos unir, pois o coronavírus ainda é um grande risco para as famílias do nosso estado, mesmo com todas as medidas de combate que temos tomado. Continuaremos juntos, trabalhando para valorizar os nossos servidores públicos e vencer a luta contra o coronavírus”, afirmou o governador.

A partir da confirmação dos primeiros casos da doença no estado, os profissionais da Saúde não vêm medindo esforços para salvar vidas. O governo do Acre também faz a sua parte. Além da construção de dois hospitais permanentes em menos de dois meses, foram adquiridos equipamentos, medicamentos e toda estrutura necessária para combater a Covid-19. Desde maio, 2,9 mil servidores estão recebendo o adicional de insalubridade.

Além da construção de dois hospitais permanentes em menos de dois meses, foram adquiridos equipamentos, medicamentos e toda estrutura necessária para combater a Covid-19 Foto: Junior Aguiar/Secom

“A continuação desse adicional só vem a confirmar o empenho do governador Gladson Cameli com servidores da Saúde, que estão se expondo aos riscos dessa pandemia que estamos vivenciando. É mais um gesto de humanidade do nosso governo confirmando a importância destes trabalhadores em prol da nossa população”, ressaltou o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

O pagamento desse adicional aos servidores da Saúde é garantido pelas Leis nº 3.627/2020 e 3.631/2020, que preveem a possibilidade de prorrogação do benefício durante a situação de calamidade em saúde.

Pagamento do adicional aos servidores da Saúde é garantido pelas Leis nº 3.627/2020 e 3.631/2020 Foto: arquivo

Um amplo estudo de impacto financeiro na folha de pagamento foi coordenado pelas Secretarias de Estado da Saúde (Sesacre), da Fazenda (Sefaz), de Planejamento e Gestão (Seplag) e contou ainda com consulta favorável da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Para a prorrogação do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da saúde foi confirmada a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros em fonte específica para combate à Covid-19, afirmou o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

