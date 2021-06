Forças da Segurança receberão auxílio temporário de saúde até dezembro

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta terça-feira, 22, a continuidade do pagamento do auxílio emergencial temporário de saúde (ATS) aos profissionais da Segurança que estão trabalhando na linha de frente e em contato direto com a população durante este período de pandemia.

O valor individual, de R$ 325, será pago por mais seis meses e beneficiará diretamente um total de 5.639 servidores efetivos e temporários atuantes nas instituições Polícia Militar (PMAC), Polícia Civil (PCAC), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Instituto Socioeducativo (ISE). O investimento com o pagamento do auxílio de julho a dezembro será de aproximadamente R$ 12,8 milhões.

O auxílio foi instituído pela lei nº 3.631 e prorrogado por meio do decreto nº 7.363. A iniciativa foi do governo do Estado, como forma de reconhecimento e de amenizar os gastos excepcionais e emergenciais decorrentes da exposição desses profissionais no cumprimento das suas funções.

“Tenho acompanhado o esforço dos nossos policiais e dos demais profissionais da Segurança Pública durante esta pandemia e nada mais justo que reconhecê-los por sua bravura e importante missão de proteger a sociedade. Eles sabem da minha admiração e do esforço que temos feito para ajudar a categoria, e esta é mais uma prova do nosso compromisso em valorização do servidor”, destaca o governador.