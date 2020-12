Gladson Cameli entrega presentes para idosos e crianças em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), entregou neste sábado, 19, brinquedos e kits de natal no Educandário e Lar Vicentino Fundação José Hascher, em Cruzeiro do Sul, onde atualmente residem 22 idosos.

Cameli entregou kits com panetone, sucos, bolachas e doces aos idosos e funcionários da entidade. E agradeceu aos funcionários por gerirem tão bem o lar.

“Para mim essa ação é uma forma de dizer muito obrigado. É de coração que eu falo a todos eles que não estão sozinhos. Agradeço a todas as irmãs e à direção por estarem ajudando os nossos idosos”, disse.

A Fundação é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos e atende idosos em situação de vulnerabilidade social de todo o Vale do Juruá. O lar possui 30 alojamentos para a assistência personalizada aos idosos e os serviços oferecidos consistem no cuidado aos idosos. Há também assistência médica, social, fisioterapêutica e apoio religioso.

A interna do lar dos idosos Tereza Martins, 91 anos, agradeceu ao governador Gladson e equipe pela visita. “Estamos muito gratos e felizes não somente pelos presentes, mas principalmente pela presença dele aqui com a gente”.

“É um momento muito especial para a casa. Abrimos esse espaço para o governador e sua comitiva, porque o estado é um grande colaborador para o funcionamento do lar. Os nossos idosos estão muito felizes por receber a todos”, destacou a irmã Mônica Xavier, umas das coordenadoras do lar.

No Educandário Eunice Weaver foram entregues 150 brinquedos para as crianças presentes, além de um lanche. O governador e a secretária Ana Paula Lima participaram de uma visita guiada pelas dependências do espaço.

“Fizemos questão de entregar os brinquedos às crianças do educandário e participar desse momento tão sublime que é ver o sorriso no rosto de cada uma delas”, destacou a secretária da SEASDHM, Ana Paula Lima.

Participaram da ação o deputado estadual Nicolau Junior e o prefeito eleito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

