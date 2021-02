Governador coloca estado à disposição para apoiar Prefeitura de Rio Branco durante enchente

Sensibilizado com a situação das famílias que moram em áreas alagadas do município de Rio Branco, o governador Gladson Cameli entrou em contato com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, para colocar as equipes do governo à disposição da prefeitura. Uma ação imediata foi proposta pelo governador que já ordenou a ação conjunta da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros nos pontos mais críticos de inundação na capital.

Uma ação imediata foi proposta pelo governador que já ordenou a ação conjunta da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros nos pontos mais críticos de inundação na capital. Foto: Sergio Ronney/Secom.

Segundo informações da assessoria, o prefeito Bocalom está desde as primeiras horas deste sábado, 6, junto com a equipe municipal do Gabinete de Crise para tomar providências emergenciais.

A chuva que atinge Rio Branco desde às 19h da noite de quinta-feira, 4, elevou o nível do Igarapé São Francisco. Segundo o coordenador municipal de Defesa Civil, major BM Cláudio Falcão, a chuva causou alagamentos em pelo menos 12 bairros e as equipes da prefeitura estão em campo para prestar o socorro às famílias atingidas.

Chuva causou alagamentos em pelo menos 12 bairros da capital. Foto: Sergio Ronney/Secom.

De acordo com o levantamento realizado pela Sala de Situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informou que o sábado será de muita instabilidade, com pancadas de chuvas ao longo do dia em todo o estado. A partir de domingo as temperaturas voltam a subir em todo o estado com probabilidade de chuvas em todas as regiões.

Reforçando a previsão meteorológica do Sipam, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de acumulado de chuva entre o sábado e a manhã de domingo, com volumes que variam entre 20 e 30 mm.

Mais de 425 ocorrências foram atendidas em Rio Branco nesta sexta-feira, 5, e na madrugada de sábado, 6. Foto: Sergio Ronney/Secom.

O monitoramento realizado Defesa Civil é constante e segundo o major Falcão, todas as secretarias do município estão mobilizadas para o caso de um transbordamento do nível das águas do rio Acre e seus afluentes e preparadas para socorrer as famílias que venham a ser atingidas.

Equipes em campo

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), mais de 425 ocorrências foram atendidas em Rio Branco nesta sexta-feira, 5, e na madrugada de sábado, 6. Os bairros atingidos, de acordo com os chamados recebidos, foram Oscar Passos, Parque das Palmeiras, São Francisco, Conquista, Bairro da Paz, Vila Ivonete, Belo Jardim, Distrito Industrial, Santa Inês, Mocinha Magalhães e Tropical.