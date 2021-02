Governo suspende trabalho presencial entre os dias 15 e 17 de fevereiro

O governo decidiu suspender, para o funcionalismo público estadual, o ponto facultativo do Carnaval dos dias 15 a 17 deste mês. A decisão está fundamentada no Decreto Nº 7.849, que classificou o estado de maneira imediata na bandeira vermelha, e para evitar aglomerações em repartições públicas do estado, não haverá expediente nesses três dias.

Ao adotar a medida, o governo ratifica o compromisso de atuar de forma responsável no combate e controle da pandemia, evitando que os servidores públicos se exponham ao risco de contaminação durante um período em que vigora uma regra rígida de isolamento social.

Até o fim do decreto em vigor, o funcionalismo estadual deve adotar o sistema remoto de trabalho, sendo mantida de forma presencial, no entanto, todas as atividades consideradas essenciai