Nova subestação da ETA II na capital será ativada nesta semana

Com o objetivo de eliminar riscos de desabastecimento e manter o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) II, no bairro Sobral, em Rio Banco, o governo do Acre inicia nesta quinta-feira, 23, os procedimentos para ativar a nova subestação de captação da estrutura.

A operação mobilizará equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) e do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre).

Governo inicia procedimentos para ativar nova subestação de captação da ETA II. Foto: cedida

Nesta quinta feira, 24, a empresa de fornecimento de energia irá ao local para fazer a ligação da energia e deixar a nova subestação pronta para funcionar. Logo após a realização do serviço, serão iniciados os testes dos quadros de comando, inversores de frequência e transformadores. Será o momento em que, simultaneamente, as equipes do Depasa desligarão algumas bombas dos flutuantes, desligando da subestação antiga e religando na nova subestação, e então prosseguirão os testes para verificar se todo o sistema funciona corretamente.

O trabalho continuará na sexta-feira, 25, quando será desligada a bomba KSB (que transporta água da captação para a ETA II) e parado o sistema da ETA II. “É uma operação rápida, mas delicada, porque é o momento em que vamos retirar os quadros elétricos da estação que está caindo e levar para acionar já pela nova subestação”, explica o secretário adjunto de Infraestrutura, Jamerson Lima.

A diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra, enfatiza que é uma intervenção emergencial, necessária, e a recomendação é que as pessoas continuem fazendo o uso consciente da água: “Por determinação do governador Gladson Cameli, nós, da equipe de governo, também com apoio da prefeitura, continuamos de prontidão para manter o sistema funcionando. Nesses dois dias de trabalho intenso, será necessário reduzir e depois suspender o abastecimento. Portanto, contamos com a compreensão e apoio da população, para que a gente possa superar essa dificuldade”.

Como fica o abastecimento

Durante os dias de preparativos e realização de transferência da subestação, a logística de distribuição de água na capital busca manter o abastecimento o maior tempo possível e evitar transtornos aos cidadãos.

Na quinta-feira, 24, o abastecimento de água da região central, Calafate, Portal da Amazônia e parte alta da cidade será reduzido. Na sexta-feira, o sistema estará totalmente parado, com interrupção do abastecimento em todos os bairros da capital.

Entenda o problema

Em maio de 2020, devido às chuvas fortes, uma grande movimentação de terra abalou a estrutura da subestação da captação, momento em que o governo do Estado, por meio da Seinfra, iniciou a construção da nova subestação e as intervenções de segurança, para que a captação ficasse protegida. O investimento na obra é de R$ 6 milhões.