Pós-graduação para professores da educação profissional tem início nesta quinta-feira

Como produto de uma parceria de órgãos federais e estaduais, terá início nesta quinta-feira, 10, o curso de pós-graduação lato sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT). A aula inaugural, assim como as demais, será transmitida em formato online (sala de conferência) a partir das 17h (horário do Acre).

O curso, que faz parte do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC), terá 12 meses de duração e é ofertado a professores da rede pública estadual que atuaram na educação profissional e tecnológica nos anos de 2019 e 2020, com formação superior em qualquer área de conhecimento.

Das 4.320 vagas distribuídas por todo o país, o Acre foi contemplado com 160: Rio Branco (80), Cruzeiro do Sul (40) e Brasileia (40). Os postos foram preenchidos mediante processo seletivo aberto no mês de setembro.

A possibilidade de aulas presenciais está sendo revista devido à situação de pandemia por Covid-19.

De acordo com o presidente do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec/Dom Moacyr), Francineudo Costa, a iniciativa visa aperfeiçoar os docentes que atuarão na implementação do eixo de educação profissional e tecnológica do novo ensino médio no Acre.

“Pretendemos estimular a produção e a difusão de conhecimento no âmbito da educação profissional e tecnológica, utilizando campos de estudo e promovendo a educação a distância, tão imprescindível nos dias de hoje, como estratégia educativa”, disse.

O curso é fruto de uma parceria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) com o governo do Estado do Acre, por meio do Ieptec/Dom Moacyr e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), mediante recursos do governo federal, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), do MEC.

