“Tenho orgulho da nossa polícia”, diz Gladson em cerimônia de promoção de soldados a cabo no Juruá

O Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, foi o palco para que 45 soldados dos Batalhões da Polícia Militar do Vale do Juruá pudessem receber as suas promoções a cabo, neste sábado, 7. A solenidade contou com a presença do governador Gladson Cameli, que fez questão de levar o seu incentivo para os promovidos da Corporação que passaram por um intenso curso de treinamento durante dois meses para conseguirem as novas patentes.

Os novos cabos são dos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter, Tarauacá, Feijó e Jordão. Eles tiveram 476 horas de aulas em diversas disciplinas para receberem a nova graduação. A função de cabo é essencial no meio militar por ser o elo entre os soldados e o comandante imediato de um batalhão. Para exercer essa função o militar necessita ter conhecimentos técnicos para otimizar as tarefas da sua corporação.

A entrega das novas insígnias foi feita pelos familiares dos promovidos. Depois o governador passou em revista às tropas de novos cabos que terão a missão de ajudar a sociedade acreana no combate à criminalidade.

Governador passou em revista às tropas de novos cabos que terão a missão de ajudar a sociedade acreana no combate à criminalidade Fotos: cedidas

“Os nossos policiais vêm cumprindo muito bem as suas missões de proteger as nossas famílias. Por isso, precisam ser valorizados. A promoção é uma maneira de estimular esses profissionais da nossa segurança pública a se empenharem cada vez mais nas suas atribuições. Tenho feito todo o possível para atender às reivindicações dos nossos policiais militares, assim como dos civis e bombeiros. Nós vivemos numa área de fronteira e a nossa segurança depende da valorização das nossas polícias, das quais tenho muito orgulho”, afirmou o governador.

O subcomandante da Polícia Militar, coronel Luciano Dias, ressaltou a importância das promoções para o crescimento dos soldados na carreira militar.

“Passar de soldado para cabo não é apenas uma ascensão profissional dentro da nossa hierarquia. Inclui também novos conhecimentos e compromissos para que o militar esteja preparado para a sua missão. A sociedade é quem ganha porque terá um policial mais capacitado para protegê-la”, salientou o coronel.

A representante da turma de promovidos, cabo Maria Marques, agradeceu ao comando da Polícia Militar e ao governador Gladson Cameli pela oportunidade de participar do curso que a possibilitou receber a sua promoção. Ela se emocionou ao lembrar de toda a sua trajetória de seis anos na corporação até alcançar a patente de cabo.

Marques enfatizou que esse é um momento único na vida e que, compartilhar com os familiares e os companheiros de farda, é motivo de muita alegria. “É difícil encontrar palavras para expressar tamanha gratidão por tudo que já fizeram por nós. Parece que foi ontem que ingressamos na Polícia Militar do Acre e já se passaram seis anos em que vivemos intensamente cada dia. Para chegarmos até aqui passamos por um processo de superação. Éramos do cadastro de reserva de 2013 e lutamos muito para podermos ingressar na polícia mais honesta do Brasil, que é a nossa PM acreana. Agora, estamos recebendo a nossa primeira promoção com a esperança de podermos ajudar cada vez mais a nossa sociedade a encontrar a segurança e a paz que possibilitam o nosso desenvolvimento”, afirmou a policial promovida.

Fonte: Agência de Notícias