Ação integrada da Policia Civil e Militar resulta na prisão de três pessoas, droga, armas e dinheiro em Feijó

Uma ação conjunta na tarde desta quarta-feira, 16, entre as Policias Civil e Militar resultou na apreensão de três armas de fogo e na prisão de J. A. C. 23 anos, D. G. C. 34 anos, e I. C. N. de 20 anos, com envolvimento com organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, que agia na região.

A ação foi desencadeada pelo setor de inteligência da Policia Militar que passou os informes através de denúncias e repassou-as à guarnição de serviço, informando que membros de facção criminosa estariam homiziados com armas de fogo e entorpecente em uma residência no Projeto Envira, antiga balsa.

O local era utilizado para preparo de entorpecentes para fins de comercialização.

A Polícia Civil foi acionada e de pronto as equipes se deslocaram ao endereço das denúncias.

As equipes se aproximaram do local de uma das residências alvo, um dos investigados tentou empreender fuga e adentrar em sua casa, porém, foi impedido por policiais civis e militares.

Ao lado do mesmo estava uma escopeta calibre 28 e em seu bolso haviam 05 munições intactas do mesmo calibre da escopeta e 03 munições calibre 16 deflagradas.

Em uma residência vizinha, servia de esconderijo do bando e foi encontrado 01 (uma) espingarda calibre 16 (dezesseis), 01 (uma) espingarda calibre 28 (vinte e oito) e 01 (uma) espingarda calibre 36 (trinta e seis). Ainda foram encontradas 58,7 gramas de entorpecente aparentando maconha, dezessete espoletas intactas, cera para cartucho com socador e um tubo de pólvora vazio.

Ainda no local foi encontrado em uma carteira de cigarro uma quantia de R$ 206,00 (duzentos e seis reais) próximo as armas de fogo.

Os agentes tambem encontraram anotações de débitos e vendas de entorpecente.

No fundo do quintal foi encontrada uma balança de precisão marca TOMATE em uma mesa, juntamente com duas facas e resquícios de preparo (embalo) de entorpecente.

Durante as buscas no no local, uma embarcação a motor aproximava-se do barranco que dá acesso a residência.

Três agentes foram abordados, I. C. (natural do Envira – AM) e J. A. “Vulgo Machu Picchu” acompanhados de um terceiro indivíduo.

Ao perceberem

A presença da policia empreenderam fuga pelas margens do rio Envira numa mata de difícil acesso que minutos depois foram capturados.

Ao ser capturado e revistado, foi encontrado no bolso de I. C. uma quantidade de 24 (vinte e quatro) gramas de entorpecente aparentando ser maconha.

Ambos informaram que o terceiro Agente (que não foi possível capturar) tratava-se de J. D. L. L., residente na Aldeia Morada Nova e afirmaram que quando o mesmo vem à cidade, homizia-se na Rua Nair Ramos, Bairro Bela Vista.

Após as equipes realizarem buscas no perímetro, conduzimos os Agentes à Delegacia local juntamente com o material ilícito discriminado e seus objetos pessoais, para que a Autoridade Policial tomasse as devidas providências.

Os três foram indiciados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.