Após troca de tiros criminoso é baleado e duas armas de fogo são apreendidas pela PM em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, realizou neste sábado, 9, a apreensão de duas armas de fogo, sendo uma pistola nove milímetro e um revólver cal. 38, além de munições.

Os policiais realizavam um patrulhamento de rotina, quando receberam a informação que dois indivíduos suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa estariam numa motocicleta no intuito de atentar contra vida de membros de outra organização criminosa rival.

No do Ramal Mario Lobão, a guarnição se deparou com os acusados, que estavam numa motocicleta. A dupla se recusou a atender as ordem de parada.

Contudo, a guarnição conseguiu abordar um dos indivíduos que estava em posse de uma arma de fogo, tipo pistola.

O outro indivíduo conseguiu se evadir em direção a BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco, sendo que nesse momento foi realizado acompanhamento pela guarnição, que na altura do KM 07 o indivíduo parou a motocicleta e se embrenhou no matagal.

Na sequência, a guarnição realizou buscas na área de matagal. Neste momento o indivíduo fez disparos contra os policiais que em, ato contínuo, revidaram. Na troca de tiros o criminosa foi atingido com na região da axila.

Assim, o infrator atingido foi socorrido pelo SAMU e o outro infrator encaminhado a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Ressalta-se que, os dois infratores são suspeitos de pertencerem a ORCRIM (organização criminosa) e de serem os autores de uma tentativa de homicídio contra um membro de uma facção rival.

Pelo fato, foram apreendidas duas armas de fogo ( uma nove milímetros e um revólver cal. 38, bem como munições) e, ainda, a motocicleta usada em algumas tentativas de homicídio pela cidade e que estava em posse dos autores.