Com uso de drone, PM e PC prendem homem, apreendem adolescente e entorpecentes em Acrelândia

Policiais militares da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/4º BPM), em Acrelândia, juntamente com policiais civis, prenderam um indivíduo e apreenderam um adolescente de 17 anos, além de 15 tabletes de maconha, 31 papelotes de merla e uma motocicleta. A ocorrência aconteceu no sábado, 5, na José de Deus.

A equipe militar foi acionada via Ciosp para uma ocorrência de comercialização de entorpecentes no local. Com o apoio de policiais civis e o uso de um drone, foi possível visualizar a movimentação e a saída de um homem em uma motocicleta vermelha. Ao realizarem a abordagem, outro suspeito saiu em fuga pelos fundos. Os policiais foram atendidos pelo menor, que disse ser usuário e estava a usar drogas junto com o que havia saído na moto.

No interior da casa e arredores, foram encontrados os produtos entorpecentes, além de dois celulares, um cartucho calibre .16 e uma faca. Nas buscas, chegaram à residência de um dos suspeitos. Ao ver a guarnição, dois homens saíram em fuga na moto Honda/Titan 160 de cor vermelha, mas foram abordados após cerca de 2km percorridos no ramal do Café.

O condutor foi identificado como o que havia saído na moto do local da primeira abordagem, além disso, não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Por esses motivos, foi detido e encaminhado para o Centro Integrado em Segurança Pública (CISP), junto com o menor apreendido. Além do entorpecente, a moto que, segundo informações, era usada para transporte de drogas entre os pontos de venda da cidade, também foi apreendida.