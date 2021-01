Em Manoel Urbano Polícia Militar apreende arma de fogo

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, através do 1° Pelotão de Manoel Urbano, nesta quinta-feira(14/01/2021), no decorrer da operação arrastão realizou a apreensão de uma arma de fogo e munições.

A operação arrastão teve o reforço de policiais militares da cidade de Sena Madureira e tem o intuito de garantir a ordem pública e paz social em Manoel Urbano.

No decorrer da operação foram realizados 23 abordagens aos veículos, a 04 motocicletas e, ainda, a 15 pessoas.

Além disso, um envolvido foi preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, sendo levado à delegacia para os procedimentos cabíveis juntamente com o material apreendido.

Por fim, a operação arrastão deverá continuar durante todo o final de semana em Manoel Urbano.