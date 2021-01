Em Sena Madureira Polícia Militar apreende droga no Bairro da Pista

O Grupamento do Giro da Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, realizou nesta segunda-feira,18, à apreensão de entorpecente.

A ação policial ocorreu, na Rua Antônio Nicácio Teixeira, Bairro Pista em Sena Madureira.

A apreensão transcorreu, após os militares do grupamento GIRO levantarem a informação de uma movimentação intensa de suspeito no Bairro Pista possivelmente portando entorpecente ou arma de fogo.

Por esse fato, os militares do grupamento GIRO realizaram a abordagem em dois indivíduos que estavam em atitude suspeita.

Com a dupla os policiais encontraram cocaína. A droga já estava pronta para ser comercializada.

Após o flagrante, os envolvidos foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis juntamente com o material apreendido na ocorrência.