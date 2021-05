Em Sena Madureira Polícia Militar aprende droga com motociclista

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, hoje (sexta-feira) (21/05/2021), por volta das 21h40min, em mais uma operação êxitosa do GIRO apreendeu entorpecente da espécie cocaína.

A apreensão se deu no decorrer de patrulhamento de rotina ao longo da Rua Siqueira Campos, Bairro Centro em que os militares fundaram suspeita de um condutor de motocicleta, sendo que foi realizado acompanhamento e, após algum tempo, foi possível interceptà-lo e ao ser realizado abordagem pessoal no autor foi encontrado o ilícito (04 invólucros de cocaína), pesando aproximadamente 401 gramas.

Por esse fato, foi dado voz de prisão em flagrante ao nacional pelo delito de tráfico de droga, sendo apreendido a motocicleta ( usada no transporte), 50 reais em dinheiro e o ilícito que foram entregue na delegacia para os procedimentos de praxe.